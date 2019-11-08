شكرا لقرائتكم محمد صبحي : طريقة لعب المنتخب الأولمبي تخفف الضغط علي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد صبحي حارس مرمى منتخب مصر الأولمبي أن فوز فريقه على مالي في افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة كان مهما، مشددا على ان المباراة تقام على أرضنا ونهدف للتتويج بها.

قال صبحي في تصريحات لاستديو تايم سبورت، أن المنتخب يؤدي بهذه الطريقة منذ فترة ويطبها اللاعبين بشكل جيد ولا تشكل ضغط علي في حراسة المرمى، وقدمنا أدائا طيبا ، متمنيا التوفيق في المباريات القادمة.

أشار إلى أن اللاعبين لم يقدموا أفضل ما عليهم وقد يكون ذلك لتهدئة اللعب بخلاف الضغوط العالية، ولكنهم كانوا رجالا على طوال المباراة.