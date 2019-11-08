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جدة - عمرو شويل نتيجة مباراة مصر ومالي بأمم إفريقيا تغلب منتخب مصر الأولمبى على منتخب مالى، بهدف نظيف سجله مصطفى محمد، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى، فى افتتاح كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

نتيجة مباراة مصر ومالي بأمم إفريقيا.. مجموعة مصر يقع منتخب مصر الأولمبى ونظيره المالى فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبهما كلاً من الكاميرون وغانا ويشارك في البطولة 8 منتخبات مقسمين إلى مجموعتين ويتأهل أول 3 منتخبات لأولمبياد طوكيو 2020. نتيجة مباراة مصر ومالي بأمم إفريقيا.. أول ثلاث نقاط للفراعنة

وبتلك النتيجة يحتل المنتخب الوطنى صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط فيما يتذيل المنتخب المالى المجموعة بدون نقاط وذلك انتظاراً لمواجهة الكاميرون وغانا التى ستقام فى العاشرة من مساء اليوم لتحديد الترتيب النهائى للمجموعة بعد أول جولة. وبتلك النتيجة يحتل المنتخب الوطنى صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط فيما يتذيل المنتخب المالى المجموعة بدون نقاط وذلك انتظاراً لمواجهة الكاميرون وغانا التى ستقام فى العاشرة من مساء اليوم لتحديد الترتيب النهائى للمجموعة بعد أول جولة.



أهداف وملخص مباراة مصر ومالي بأمم إفريقيا.. تشكيل المنتخب الوطنى والمالىدخل المنتخب الوطنى المباراة بتشكيل مكون من:"محمد صبحى فى حراسة المرمى، أسامة جلال ومحمد عبد السلام وأحمد رمضان بيكهام وأحمد فتوح وكريم العراقى فى خط الدفاع، أكرم توفيق وناصر ماهر ورمضان صبحى وصلاح محسن فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".



أهداف وملخص مباراة مصر ومالي بأمم إفريقياتشكيل ماليبينما دخل المنتخب المالى اللقاء بتشكيل يضم كلاً من:"يوسف كويتا فى حراسة المرمى، بوراما دومبيا، يوسف تراوري، لكليمنت بوباكار، سياكا باجايوكو فى خط الدفاع، بوباكار تراوري، أليو ديانج، البلال توري، علي مالي، إبراهيم كاني فى خط الوسط، إبراهيما كونيه فى خط الهجوم".

نتيجة مباراة مصر ومالي بأمم إفريقيا.. الشوط الأول جاءت البداية بضغط مبكر من جانب المنتخب الوطنى من خلال انطلاقات رمضان صبحى وفى الدقيقة 8 صوب رمضان صبحى الكرة تجاه مرمى مالى ليسددها مصطفى محمد برأسه تجاه المرمى ولكن استطاع حارس مالى التصدى لها ثم تعرض ناصر ماهر لإصابة فى الكتف فى الدقيقة 13 بعد سقوطه فى كرة هوائية مشتركة مع إبراهيما كونيه ليقوم شوقى غريب باستبداله فى الدقيقة 15 ودفع بعمار حمدى بدلا منه. Advertisements

وواصل المنتخب الوطنى ضغطه ليشكل خطورة على المرمى المالى فى الدقيقة 22 من الركلة الركنية التى جاءت عرضية بأقدام أحمد فتوح قابلها مصطفى محمد برأسية من على القائم القريب وصلت إلى بيكهام قابلها برأسية أخرى أبعدها دفاع مالي إلى ركلة ركنية أخرى واستمر المنتخب الوطنى فى ضغطه لينجح مصطفى محمد فى خطف الهدف الأول برأسية فى الدقيقة 30 بعد عرضية من أحمد فتوح.

وأشهر الحكم أول بطاقة صفراء لكليمنت بوباكار كانوت بعد تدخل عنيف على مصطفى محمد فى الدقيقة 35 وسط محاولات من مالى لخطف هدف التعادل حيث كانت الفرصة الأخطر للمنتخب المالى من ركنية ولكن جاءت الرأسية غير موفقة لتمر بجوار مرمى مصر ثم واصل منتخبنا الوطنى بحثا عن تعزيز التقدم وباغت المدافع محمد عبد السلام بتسديدة فى الدقيقة 41 ولكنها جاءت أعلى من المرمى ثم انطلق كريم العراقى فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ومرر كرة عرضية كادت إن تشكل خطورة على المرمى المالى ولكن الكرة مرت ليصفر بعد ذلك الحكم معلنا نهاية الشوط الأول. نتيجة مباراة مصر ومالي بأمم إفريقيا.. الشوط الثانى

حاول المنتخب المالى مع بداية الشوط الثانى خطف هدف التعادل من كرة عرضية من جهة اليمين فى الدقيقة 49 قابلها علي مالي برأسية أنقذها محمد صبحي حارس المنتخب لترتد الكرة إلى إبراهيما كونيه الذي صوب كرة صاروخية من على حدود الـ6 ياردات إرتطمت بالقائم الأيمن للمنتخب الوطنى ثم مرت إلى ركلة مرمى وواصل المنتخب المالى ضغطه وسط محاولات للفراعنة لتهدئة الملعب ولكن استمر نشاط الخصم فى محاولات لإدراك التعادل دون جدوى. حاول المنتخب المالى مع بداية الشوط الثانى خطف هدف التعادل من كرة عرضية من جهة اليمين فى الدقيقة 49 قابلها علي مالي برأسية أنقذها محمد صبحي حارس المنتخب لترتد الكرة إلى إبراهيما كونيه الذي صوب كرة صاروخية من على حدود الـ6 ياردات إرتطمت بالقائم الأيمن للمنتخب الوطنى ثم مرت إلى ركلة مرمى وواصل المنتخب المالى ضغطه وسط محاولات للفراعنة لتهدئة الملعب ولكن استمر نشاط الخصم فى محاولات لإدراك التعادل دون جدوى.

وفى الدقيقة 69 انفرد تراورى بمرمى منتخب مصر ولكنه فشل في التصرف بالكرة فاستخلصها أحمد رمضان بيكهام من أمامه وفى الدقيقة 72 خرج المهاجم مصطفى محمد وشارك بدلاً منه الجناح عبد الرحمن مجدى ليصبح صلاح محسن هو رأس الحربة الصريح للمنتخب الوطنى وسط حفاظ الفراعنة على التقدم.

وأشهر الحكم إنذار أصفر لعمار حمدى فى الدقيقة 84 بعد تدخل ضد تراورى الذى عاد فى الدقيقة 88 ليطلق تصويبة صاروخية على مرمى منتخب مصر الأولمبى وتألق محمد صبحى فى التصدى لها ثم خرج صلاح محسن مصابا فى الدقيقة 91 وشارك بدلا منه غنام محمد لاعب وسط الفراعنة ونجح المنتخب فى النهاية فى الحفاظ على المكسب.