شكرا لقرائتكم صلاح محسن: لاعبو المنتخب الأولمبي على قلب رجل واحد لتحقيق لقب إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف صلاح محسن مهاجم المنتخب الأولمبي أن اللاعبين كانوا على قلب رجل واحد ونجح الفراعنة في تحقيق فوز صعب على منتخب قوي وصعب بحجم مالي في افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

قال محسن في تصريحات لاستديو تايم سبورت إن اللاعبين كانوا رجالا طوال المباراة، مشددا على أن الجميع يلعب لمصلحة الفريق وليس لمصلحة نفسه، وكلنا يد واحدة من أجل تحقيق لقب البطولة.

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شدد على أن زميله اليود يانج الذي يلعب في صفوف مالي لاعب قوي ويملك إمكانيات عالية، ولكن صداقتهما بحكم تواجدهما في الأهلي لم تؤثر على سير المباراة داخل الملعب.