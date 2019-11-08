شكرا لقرائتكم بريزنتيشن تنقل افتتاح امم افريقيا للشباب ب 13 كاميرا واستخدام تقنية الطائرات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وفرت شركة بريزنتيشن كل الأدوات والأمكانيات لخروج حفل افتتاح بطولة امم افريقيا للشباب في افضل شكل.

واستعانت شركة بريزنتيشن ب١٣ كاميرا بالإضافة لاستخدام كاميرات طائرة، خلال نقل حفل افتتاح بطولة امم افريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل.

من جانبه اشاد محمد نصر مخرج حفل الافتتاح بالإمكانيات التي وفرتها شركة بريزنتيشن، مؤكدا ان هذا الأمر ليس بجديد علي الشركة الرائدة في مجال التسويق الرياضي.

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وشهد الحفل الذي نظمته شركة بريزنتيشن والتي يترأس مجلس ادارتها منتصر النبراوي، فقرة غنائية لفرقة شارموفرز الشهيرة ،فيما شهد الجزء الثاني من الحفل فقرة العاب نارية على مستوى عالمي، لاقت قبول واعجاب جميع الحاضرين من ممثلي الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

واعادت مصر من جديد للاذهان نجاحها منقطع النظير في افتتاح بطولة امم افريقيا للكبار التي استضافتها مصر العام الجاري.

وتضم بطولة أمم افريقيا تحت ٢٣ سنة في النسخة الحالية أقوى فرق القارة السمراء مقسمة على مجموعتين، حيث يقع منتخبنا الوطني فى المجموعة الأولى، وبدأ مواجهاته أمام مالي اليوم، ثم غانا يوم 11 و الكاميرون يوم 14 ، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التى تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.