شكرا لقرائتكم الخطيب يطير إلى باريس فى رحلة علاجية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتواجد رئيس الاهلي في منزله منذ فترة وتحديداً بعد عملية الحقن التى خضع لها قبل عدة أسابيع بالمستشفى الملكى بالإسكندرية للتخلص من آلام الظهر التى انتابته الفترة الأخيرة، وهى المرة الثانية التى يخضع فيها الخطيب لعملية الحقن خلال أسبوعين لتفادى إجراء عملية جراحية جديدة فى ألمانيا.
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