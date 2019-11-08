شكرا لقرائتكم الخطيب يطير إلى باريس فى رحلة علاجية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسافر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، للعاصمة الفرنسية باريس بعد غد ، الأحد، من أجل عرض نتيجة الأشعات التى أجراها مؤخراً على أحد الأطباء الكبار على مستوى العالم، والذى جاء ترشيحه من قبل أحد أصدقائه المقربين ويمكث الخطيب فى باريس لمدة أسبوع قبل أن يعود قبل موعد الجمعية العمومية العادية.

ويتواجد رئيس الاهلي في منزله منذ فترة وتحديداً بعد عملية الحقن التى خضع لها قبل عدة أسابيع بالمستشفى الملكى بالإسكندرية للتخلص من آلام الظهر التى انتابته الفترة الأخيرة، وهى المرة الثانية التى يخضع فيها الخطيب لعملية الحقن خلال أسبوعين لتفادى إجراء عملية جراحية جديدة فى ألمانيا.