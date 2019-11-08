شكرا لقرائتكم مدرب المنتخب: ناصر ماهر تعرض لخلع فى الكتف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف معتمد جمال المدرب العام للمنتخب المصري الاوليمبي، عن تفاصيل اصابة ناصر ماهر صانع العاب المنتخب، بعد خروجه من مواجهة مالي في لقاء افتتاح كأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ عام.
وأكد معتمد أن اللاعب تعرض لخلع في الكتف، وسيتوجه لأحد المستشفيات من أجل الخضوع لاشعة، لتحديد مدة غيابه.
وكان منتخب مصر قد حقق أول ثلاث نقاط في مشواره نحو بلوغ اولمبياد ٢٠٢٠، بفوزه علي منتخب مالي في لقاء الافتتاح، بهدف وحيد سجله مصطفي محمد.
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