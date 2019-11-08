شكرا لقرائتكم متعب: منتخب مالي اعتمد على القوة البدنية ولاعبينا لم يجيدوا تناقل الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يرى عماد متعب نجم الأهلي السابق أن أداء المنتخب الأولمبي في مباراته ضد مالي في افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة كان متوسطا، مشيرا على أن منتخب مالي اعتمد على القوة البدنية وشكل ضغط على الفراعنة.
قال متعب خلال وجوده في استديو قناة تايم سبورت إن منتخب مالي مال إلى الالتحامات القوية وهو منتخب قوي بدنيا وتمكن من الاستحواذ على مجريات اللعب في الشوط الثاني.
شدد على أنه كان على لاعبي المنتخب تناقل الكرة بشكل حيد لمنع الخصم من الاستحواذ على المباراة وتخفيف الحمل البدني على الفراعنة، موضحا أن شوقي غريب حاول تضييق المساحات علي مالي وتحسين أداء الخط الدفاعي.
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