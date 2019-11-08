شكرا لقرائتكم مصر ومالي .. طاهر محمد طاهر يلتقط الصور التذكارية مع الجماهير بستاد القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مصر وماليتوجه طاهر محمد طاهر، مهاجم منتخبنا الوطني الأولمبي إلى الجماهير الحاضرة بستاد القاهرة لالتقاط الصور التذكارية مع بعضهم.
ونزل طاهر إلى ستاد القاهرة مع زملائه من أجل متابعة مباراة الكاميرون وغانا بالجولة الأولى بكأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام وهتفت له الجماهير ليتوجه لهم ويرد التحية.
وفاز منتخبنا الوطني في المباراة الافتتاحية على مالي بهدف نظيف وكان تم استبعاد طاهر من قائمة الفراعنة قبل البطولة بسبب الإصابة.
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