شكرا لقرائتكم شوقي غريب: ننتظر التقرير الطبي لناصر ماهر لتحديد موقفه من المباريات المقبلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد شوقى غريب فى المؤتمر الصحفى إن سبب استبدال مصطفى محمد جاء بسبب شكواه بشد فى السمانة لذا فضل الدفع بالجناح عبد الرحمن مجدى بدلا منه حتى لا تتفاقم الإصابة كما أوضح "غريب" إن التوتر والضغط العصبي الواقع علي اللاعبين سبب كثرة الإصابات بعدما تعرض ناصر ماهر لإصابة فى الكتف وشكوى مصطفى محمد من شد فى السمانة بجانب خروج صلاح محسن فى نهاية المباراة مصابا بشد فى العضلات -وفقا لما قاله غريب-.
كما تابع "غريب" إنه ينتظر التقرير الطبي عن إصابة ناصر ماهر لتحديد الإصابة وموقفه من المباريات المقبلة حيث لم يتحدد التشخيص النهائى حتى الآن بشأن الإصابة التى تعرض لها فى الكتف بعد تركيب "جبيرة" له ليعود للجلوس على مقاعد بدلاء الفراعنة.
وكان مصطفى محمد قد سجل هدف فوز مصر على مالى وحصد جائزة أفضل لاعب فى مباراة اليوم وحصد المنتخب أول ثلاثة نقاط ليحتل صدارة المجموعة منتظرا لمباراة الكاميرون وغانا فى نفس الجولة الليلة لحسم الترتيب النهائى للمجموعة التى يتصدرها حاليا الفراعنة بعد الفوز فى ضربة البداية.
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