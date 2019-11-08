شكرا لقرائتكم مصر ومالي .. المنتخب الأوليمبي يتابع مباراة غانا والكاميرون من الملعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي مغادرة استاد القاهرة الدولي ، بعد لقاء مصر ومالي وحرص غريب وجهازه المعاون ولاعبي المنتخب على التواجد بملعب للقاهرة بعد نهاية مباراة مصر ومالي لمتابعة مباراة غانا والكاميرون ، ويستعد المنتخب المصري لمواجهة غانا في الجولة القادمة بامم أفريقيا تحت 23 سنة وفاز الفراعنة الصغار علي مالي بهدف نظيف في المباراة الافتتاحية سجله مصطفي محمد

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