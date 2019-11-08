شكرا لقرائتكم يونس: المنتخب الأولمبي لعب بشكل اجتهادي وغير منظم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق أن فوز المنتخب الأولمبي على مالي بهدف نظيف في افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة مهم لغاية في بداية مشوار الفراعنة.

أوضح يونس في تصريحات لاستديو تايم سبورت أن اللاعبين كان عليهم ضغط عصبي عالي، واتوقع أن يتغير الأداء وشكل المنتخب، مشيرا إلى أن الفراعنة مالوا للدفاع معظم الوقت.

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شدد على أن الضغط الهجومي كان اجتهادي في معظم الأوقات وليس منظم، ولكن غالبا ما تكون مباريات الافتتاح مليئة بالضغوط، موضحا أن الهجمات المرتدة عادية.

استطرد أنه لا توجد جماعية في أداء المنتخب، ولكن يحسب الشكل الذي ظهر عليه هدف الفراعنة، ولكن ألتمس العذر للاعبين والجهاز الفني أنها مباراة افتتاحية.