شكرا لقرائتكم رمضان صبحى يعترف: أداء المنتخب الأولمبي لم يكن مرضيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال رمضان صبحي في تصريحات لقناة " تايم سبورت " : أهم حاجة في المباريات الافتتاحية هي الحصول علي النقاط الـ 3 للمباراة، وهو الأهم من الأداء معترفا أن أداء المنتخب الأولمبي لم يكن مرضيا علي مستوي الجهاز الفني واللاعبين ، ولكنه وعد بأن يرتفع المستوي في المباريات المقبلة وتحديدا مباراتي غانا والكاميرون في الجولتين الثانية والثالثة في البطولة.
وأعترف رمضان صبحي بأن توقف الدوري منذ فترة أثر بالسلب علي بعض اللاعبين وهو منهم مؤكدا انه شارك في اخر مباراة رسمية يوم 12 أكتوبر الماضي، وهو ما أفقده حساسية المباريات وان هناك لاعبين لم يشاركو في مباريات رسمية منذ 22 أكتوبر الماضي أيضا.
واختتم كابتن المنتخب الأولمبي تصريحاته لقناة " تايم سبورت " قائلا : نهدي الفوز للشعب المصري والجهاز الفني ونتمني ان يكون المستوي أفضل في المباريات المقبلة.
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