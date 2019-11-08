واقعة غريبة.. منتخب مصر لكرة السرعة يفوز بكأس العالم ويضيعه.. البعثة نسيت كأس البطولة في فرنسا وعادت إلى القاهرة بدونه.. واتحاد اللعبة يجري تحقيقاً عاجلاً

تعرض المنتخب الوطني لكرة السرعة لموقف غريب، بعما فقد أعضاء البعثة كأس البطولة التي فازوا بها في فرنسا.

وذكرت صحيفة "الوطن" أن مجلس غدارة اتحاد كرة السرعة، برئاسة المستشار عمرو حسين، قرر إجراء تحقيق عاجل في سرية تامة، لمعرفة أسباب فقدان الكأس، الذي تسلمه المدير الفني علي جمعة وكابتن المنتخب عقب نهاية البطولة من رئيس اللجنة المنظمة.

وأضافت الصحيفة أن المدير الفني عاد بالكأس إلى فندق إقامة المنتخب، إلا أن الاتحاد اكتشف فقدان الكأس بعد عودة البعثة إلى القاهرة.

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وتبين بعد ذ لك أن المدير الفني وأفراد البعثة تركوا الكأس في الفندق خلال تواجدهم في العاصمة الفرنسية.

وحمّل اتحاد اللعبة الجهاز الفني للمنتخب مسئولية ضياع كأس البطولة، حيث اتخذ قراراً بإجراء تحقيق عاجل وسري مع جميع أفراد البعثة المصرية من جهاز فني ولاعبين وإداريين، وسيتم رفع تقرير إلى وزارة الشباب والرياضة بالواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسبب الحقيقي في هذه الفضيحة.

وتعد تلك الفضيحة هي الأبرز في تاريخ اللعبة والأولى من نوعها في تاريخ الرياضة المصرية، بعدما نسى منتخب مصر بطل العالم كأس البطولة في الفندق، وعاد إلى القاهرة بدونه.