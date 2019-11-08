حقق المنتخب المصري للشباب أول فوز له في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، وذلك بعد تغلبه على نظيره المالي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، في الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة.
أحرز هدف اللقاء مهاجم المنتخب ولاعب نادي الزمالك مصطفى محمد في الدقيقة 30 من زمن المباراة من رأسية رائعة.
وشهدت المباراة إصابة صانع ألعاب المنتخب ناصر ماهر بخلع في الكتف، حيث اضطر الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب لاستبداله باللاعب عمار محمد.
ومن المقرر أن يغيب ناصر ماهر عن مباراة المنتخب الوطني المقبلة، على أن يعود للمشاركة في المباريات بعدها، كما سيجري أشعة على كتفه بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة اليوم.
وسيتم الإعلان عن حجم إصابة ناصر ماهر عقب خضوعه للأشعة، وتحديد مدة غيابه.
ويقع المنتخب الوطني في ونظيره المالي في المجموعة الأولى التي تضم كلاً من الكاميرون وغانا.
ويشارك في البطولة، التي انطلقت اليوم وتنتهي في الـ 22 من نوفمبر المقبل، 8 منتخبات مقسمين إلى مجموعتين ويتأهل أول 3 منتخبات لأولمبياد طوكيو 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر هدف وحيد وإصابة خطيرة.. مصر تفوز على مالي برأسية مصطفى محمد في افتتاح بطولة إفريقيا للشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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