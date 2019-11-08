توقف انتصارات الوحدة والوصل في الدوري الإماراتي









اسماء السيد - توقف مسلسل انتصارات الوحدة وضيفه الوصل بعد تعادلهما 2-2 الجمعة في ختام المرحلة السابعة من الدوري الاماراتي لكرة لقدم.

وسجل الارجنتيني سيباستيان تيغالي (5) وخليل ابراهيم (68) هدفي الوحدة، وخميس اسماعيل (17) والبرازيلي فابيو دي ليما (26) هدفي الوصل.

وكان الوحدة والوصل حققا الفوز في اخر جولتين وكانا يتطلعان لفوز ثالث للاقتراب من فرق المقدمة، لكن طموحاتهما توقفت بتعادلهما ليرفع الاول رصيده في المركز السادس الى 10 نقاط، والثاني الى 8 في المركز الثامن.

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وتقدم حتا من المركز قبل الاخير الى التاسع بعد فوزه على مضيفه الفجيرة بهدف نظيف سجله البرتغالي ريكاردو فالينتي في الدقيقة 25.

ورفع حتا الذي طرد لاعبه وليد سراج في الدقيقة الاخيرة من المباراة رصيده الى 8 نقاط ، وبقي الفجيرة بنقاطه الست ليتراجع الى المركز الثالث عشر.

واحتسبت ركلتا جزاء في الوقت المحتسب بدل عن ضائع ليتعادل عجمان وضيفه خورفكان بهدف للبرازيلي فاندر فييرا( 90+1) مقابل هدف لمواطنه رافائيل غوميرس (90+11).

ورفع عجمان السابع رصيده الى 8 نقاط، مقابل 3 لخورفكان الاخير.