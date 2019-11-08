فالفيردي ليس قلقا بشأن مصيره مع برشلونة









اسماء السيد - اكد مدرب نادي برشلونة الاسباني ارنستو فالفيردي بانه لا يشعر باي قلق بشأن مصيره مشيرا الى انه يشعر بدعم كامل من ناديه.

ورسمت علامات استفهام مرة جديدة حول مستقبل فالفيردي على رأس الجهاز الفني للفريق الكاتالوني بعد الخسارة امام ليفانتي 1-3 في الدوري الاسباني الاسبوع الماضي، قبل ان يسقط الفريق في فخ التعادل السلبي على ارضه مع سلافيا براغ التشيكي المتواضع في دوري ابطال اوروبا الثلاثاء.

وقال فالفيردي ردا على سؤال ما اذا كان يشعر بالقلق بشأن مستقبله "كلا. النادي يدعمني ويحترمني. لا مشكلة لدي على الاطلاق مع هذا الامر".

واضاف "ليس لدي الكثير لكي اقوله، لو كانت المباراة ضد سلافيا افضل او لو اننا سجلنا في الشوط الاول لكانت الامور مختلفة".

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ويستضيف برشلونة سلتا فيغو الذي يعاني في الدوري السبت علما بان الاخير سيخوض المباراة الرسمية الاولى له باشراف مدربه الجديد اوسكار غارسيا بعد اقالة فران اسكريبا.

وقال فالفيردي عن مباراة فريقه المقبلة "ما نحتاجه هو الفوز. ندخل المباراة على وقع هزيمتا امام ليفانتي الذي سجل في مرمانا ثلاثة اهداف في 6 دقائق وبالتالي نريد حصد النقاط الثلاث".

وتابع "نملك التصميم وندرك باننا سنواجه مباراة صعبة لكننا نريد الفوز من اجل استعادة الثقة والبقاء في صدارة الترتيب".

واشار فالفيردي بان مهاجم الفريق الاوروغوياني لويس سواريز بات جاهزا للمشاركة بعد عافيه من اصابة في ربلة الساق لكن الظهير الايسر جوردي البا سيغيب لاصابة بتمزق في العضلة الخلفية.