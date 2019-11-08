شكرا لقرائتكم خبر عن تفوق مصري في اليوم الأول ببطولة العالم للاسكواش بتأهل 12 لاعبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وشهد هذا الدور تفوقا مصريا ملحوظا بعدما نجح 12 لاعبا من أصل 14 مصريا شاركوا في هذه البطولة من التأهل لدور ال 32.

وكان فارس الدسوقي، محمد الشربيني، كريم عبد الجواد، محمد الشوربجي، مازن هشام، يوسف إبراهيم، زاهد سالم، قد حجزوا المقاعد الأولى في دور ال 32 فيما جاءت نتائج باقي المصريين في المرحلة الأولى كالتالي:

فوز طارق مؤمن المصنف الثالث عالميا على منافسه الألماني رفائيل كاندرا بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 52 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:12-10, 10-12, 11-7, 11-4 .

فوز مروان الشوربجي المصنف العاشر عالميا على منافسه المكسيكي أرتورو سالازار بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة سريعة استغرقت 22 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-4, 11-3, 11-7 .

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فوز مصطفى عسل بطل العالم للناشئين على النيوزلاندي كامبيل جرايسون بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 42 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 11-5, 11-5 .

فوز محمد أبو الغار المصنف الثامن على الباكستاني طيب أسلم بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 25 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-5, 11-4, 11-7 .

فوز عمر مسعد على منافسه الفرنسي باتيستي ماسوتي بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 54 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-9, 11-2, 11-8 .

خسارة يوسف سليمان أمام الكولومبي ميجيل رودريجيز بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 73 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 9-11, 11-9, 11-8 .