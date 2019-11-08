شكرا لقرائتكم خبر عن مالى بعد فوز مصر: لدينا لاعبين وصلوا اليوم.. وباريس رفضوا إرسال لاعبنا والان مع تفاصيل الخبر
وتابع: "حضرنا إلى القاهرة بطموحات كبيرة رغم الظروف الصعبة التى عانينا منها، وهناك لاعبون وصلوا اليوم ولذلك لم يظهروا بشكل جيد ونتمنى أن يظهروا بشكل مميز في المباريات المقبلة".
وأضاف: "خسرنا مباراة ولم نخسر البطولة وافكر من الان في تحفيز اللاعبين ونعلم من البداية ان المباراة لن تكون سهلة امام اصحاب الملعب"، وتابع: "باريس سان جيرمان لم يرغب في حضور موسى سيساكو ولذلك خضنا المباراة بدونه وكذلك سنكمل باقي البطولة واثق في المجموعة المتواجدة معي وقدتهم على رفع اسم المنتخب المالي".
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