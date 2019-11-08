شكرا لقرائتكم خبر عن مالى بعد فوز مصر: لدينا لاعبين وصلوا اليوم.. وباريس رفضوا إرسال لاعبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فانيري ديارا المدير الفني لمنتخب مالي الاوليمبي على ثقته في لاعبيه رغم الخسارة من مصر بهدف دون رد في افتتاح أمم إفريقيا تحت 23 عاما باستاد القاهرة.

وقال ديارا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "أشكر المصريين في البداية على حفاوة الاستقبال، ومباراة اليوم كانت صعبة وهامة وحاولنا الفوز لكننا خسرنا النقاط الثلاث، لكن حظوظنا لازالت قائمة".

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وتابع: "حضرنا إلى القاهرة بطموحات كبيرة رغم الظروف الصعبة التى عانينا منها، وهناك لاعبون وصلوا اليوم ولذلك لم يظهروا بشكل جيد ونتمنى أن يظهروا بشكل مميز في المباريات المقبلة".

وأضاف: "خسرنا مباراة ولم نخسر البطولة وافكر من الان في تحفيز اللاعبين ونعلم من البداية ان المباراة لن تكون سهلة امام اصحاب الملعب"، وتابع: "باريس سان جيرمان لم يرغب في حضور موسى سيساكو ولذلك خضنا المباراة بدونه وكذلك سنكمل باقي البطولة واثق في المجموعة المتواجدة معي وقدتهم على رفع اسم المنتخب المالي".