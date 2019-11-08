شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا .. إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف معتمد جمال المدرب العام للمنتخب المصري الاوليمبي، عن تفاصيل إصابة ناصر ماهر صانع العاب المنتخب، بعد خروجه من مواجهة مالي في لقاء افتتاح كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام.
أكد معتمد جمال، أن اللاعب تعرض لخلع في الكتف، وسيتوجه لأحد المستشفيات من أجل الخضوع لاشعة، لتحديد مدة غيابه.
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