شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: أداء المنتخب الاولمبي امام مالى متوسط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
شدد على أنه كان على لاعبي المنتخب تناقل الكرة بشكل حيد لمنع الخصم من الاستحواذ على المباراة وتخفيف الحمل البدني على الفراعنة، موضحا أن شوقي غريب حاول تضييق المساحات علي مالي وتحسين أداء الخط الدفاعي.
وفاز منتخب مصر الاوليمبى على مالى بهدف دون رد أحرزه مصطفى محمد فى افتتاح أمم أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
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