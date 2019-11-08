شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ومالي.. حازم إمام: محمد صبحى وخط الدفاع الأفضل فى اللقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تابع حازم إمام في تصريحات لقناة تايم سبورت أن خط الدفاع كان الأفضل في المباراة وتعرض لاعبي الخط الخلفي إلى ضغط عالي على مدار اللقاء، مشيدا بالنواحي الدفاعية لصفوف المنتخب الوطني.

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قال إمام أن الشق الهجومي للفراعنة لم يؤدي بشكل جيد وكانوا بعيدين للغاية، مشيرا على أن الدوافع الهجومية كانت أبرز السلبيات في صفوف المنتخب الأولمبي وتحتاج للمعالجة.

شدد على أن اللاعبين أدوا بجدية وأهانوا نفسهم ولاعب مثل رمضان صبحي الذي يقدم أفضل ما لديه ولكنه كان حريصا على إهانة نفسه داخل الملعب على حد قوله.

وفاز منتخب مصر الاوليمبى على مالى بهدف دون رد أحرزه مصطفى محمد فى افتتاح أمم أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.