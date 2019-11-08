شكرا لقرائتكم خبر عن الرواندية ساليما حكما رابعا فى لقاء مصر ومالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الرواندية ساليما موكانساجا حكما رابعا فى لقاء منتخب مصر الاولمبي ومالى فى افتتاح كاس الأمم الافريقية تحت 23 التى تقام حاليا باستاد القاهرة خلال الجولة الاولى لفعاليات البطولة التى تنظمها مصر حتي يوم 22 نوفمبر الجارى .

وسوقد اللقاء طاقم تحكيم يتكون من جورج جاتوجاتو (بوروندى) " حكم ساحة " و المساعدان: حبيب سانو (بوركينا فاسو) عبد العزيز سالي (النيجر) و الحكم الرابع: ساليما موكانساجا (رواندا"

وابهرت مصر الجميع بحفل عالمي ، خلال افتتاح بطولة امم افريقيا للشباب تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل.

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وشهد الحفل الذي نظمته شركة بريزنتيشن والتي يترأس مجلس ادارتها منتصر النبراوي، فقرة غنائية لفرقة شارموفرز الشهيرة فيما شهد الجزء الثاني من الحفل فقرة ألعاب نارية على مستوى عالمي، لاقت قبول وإعجاب جميع الحاضرين من ممثلي الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وأعادت مصر من جديد للاذهان نجاحها منقطع النظير في افتتاح بطولة أمم افريقيا للكبار التي استضافتها مصر العام الجاري ويعود نظام تذكرتي للعمل في بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، ،حيث يتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة، وذلك بعد النجاح الكبير لنظام تذكرتي في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر العام الجاري.

وتضم بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة في النسخة الحالية أقوى فرق القارة السمراء مقسمة على مجموعتين، حيث يقع منتخبنا الوطني فى المجموعة الأولى، ويبدأ مواجهاته أمام مالي اليوم، ثم غانا يوم 11 و الكاميرون يوم 14 ، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التى تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.



