شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: الفوز مهم فى الافتتاحيات والشد العصبى سبب إصابات اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر
قال غريب في تصريحات لقناة تايم سبورت أنهم شاهدوا مباراة مالي ضد المغرب بشكل جيد، واكتشفوا أن لاعبيهم ينقلوا الكرة بسرعة ويجيدون اللعب السريع والقوة البدنية، لذا حاول تضييق المساحات عليهم.
فسر غريب الإصابات التي تحدث للاعبين بسبب الشد العصبي خاصة أن المباراة في الافتتاح ، مستبعدا أن يكون سبب الإصابات هو سوء التدريب، مشددا على أن المنتخب حقق الهدف المطلوب وهو الفوز في اللقاء والخروج بالثلاث نقاط.
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