شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي : أداء المنتخب الأولمبي سيرتفع مع المباريات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابدى رمضان صبحي كابتن المنتخب الأولمبي رضاه التام عن نتيجة مباراة مصر ومالي التي أقيمت اليوم في افتتاح بطولة الأمم الافريقية تحت 23 عام ، والتي انتهت بفوز منتخب مصر الأولمبي بهدف نظيف احرزه مصطفى محمد في الدقيقة 30 من عمر المباراة الافتتاحية للبطولة.

وقال رمضان صبحي في تصريحات لقناة " تايم سبورت " : أهم حاجة في المباريات الافتتاحية هي الحصول علي النقاط الـ 3 للمباراة، وهو الأهم من الأداء معترفا أن أداء المنتخب الأولمبي لم يكن مرضيا علي مستوي الجهاز الفني واللاعبين ، ولكنه وعد بأن يرتفع المستوي في المباريات المقبلة وتحديدا مباراتي غانا والكاميرون في الجولتين الثانية والثالثة في البطولة.

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وأعترف رمضان صبحي بأن توقف الدوري منذ فترة أثر بالسلب علي بعض اللاعبين وهو منهم مؤكدا انه شارك في اخر مباراة رسمية يوم 12 أكتوبر الماضي، وهو ما أفقده حساسية المباريات وان هناك لاعبين لم يشاركو في مباريات رسمية منذ 22 أكتوبر الماضي أيضا.

واختتم كابتن المنتخب الأولمبي تصريحاته لقناة " تايم سبورت " قائلا : نهدي الفوز للشعب المصري والجهاز الفني ونتمني ان يكون المستوي أفضل في المباريات المقبلة.