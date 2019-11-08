شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد: حققنا الفوز على منافس قوى و القادم أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصطفى محمد مهاجم المنتخب الاولمبى والمتوج بلقب أفضل لاعب في مباراة مصر أمام مالي، مؤكدا أنها كانت مواجهة صعبة للغاية كونها أفتتاح البطولة الأفريقية .

أشار مصطفى محمد خلال تصريحات صحفية أن اللاعبين لن يفرحوا بالفوز في المباراة الأولى وسيتحدث مع لاعبي الفريق حول المرحلة المقبلة وضرورة عبورها والتأهل وتحقيق الهدف الأهم وهو التأهل للأولمبياد.

شدد مهاجم منتخب مصر أن الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب يدرس المنافسين بصورة جيدة ويضع الخطة المناسبة والكل على قلب رجل واحد لعبور المجموعات أولا ثم التفكير في اللقب.

تغلب منتخب مصر الأولمبى على نظيره مالى، بهدف نظيف سجله مصطفى محمد، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى، فى افتتاح كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 ويقع منتخب مصر الأولمبى ونظيره المالى فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبهما كلاً من الكاميرون وغانا ويشارك في البطولة 8 منتخبات مقسمين إلى مجموعتين ويتأهل أول 3 منتخبات لأولمبياد طوكيو 2020.