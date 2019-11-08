شوقي غريب يتحدث عن إصابات المنتخب.. ويوضح سبب استبعاد حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:

تحدث شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي، عن الإصابات التي ضربت الفريق في مباراة مالي.

وافتتح المنتخب المصري مشواره في بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا بعد الفوز الذي تحقق على حساب مالي (1-0).

ومدرب مصر قال في تصريحات صحفية عقب المباراة :"مصطفى محمد تعرض لإصابة في عضلة السمانة وطبيب الفريق طالب بخروج اللاعب".

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وتابع :"صلاح محسن عانى من إجهاد، لكن اللاعب بدنيًا جيد، نمتلك وقت قصير للاستشفاء وتصحيح الأخطاء".

وعن إصابة ناصر ماهر، قال :"أنتظر التقرير الطبي عن حالة اللاعب، أعاني من كثرة الإصابات".

وحول غياب أحمد حمدي عن القائمة، أوضح :"البعض يرى أنني أخطأت في عدم ضم حمدي، لكن في النهاية اختارت المجموعة التي ستلعب البطولة".

وأنهى :"حمدي كان يعاني من إصابات ولم يشارك في المباريات الودية، وبالطبع تم استبعاد اللاعب لسبب قهري مثله مثل كريم نيدفيد ومحمد محمودي وطاهر محمد طاهر ومحمود مرعي".