شوقي غريب: فوزنا على مالي خطوة للمربع الذهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي، أن الفوز على المنتخب المالي خطوة للوصول للمربع الذهبي.

وكان المنتخب المصري افتتح مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا بالفوز على مالي (1-0) في المباراة التي أقيمت مساء اليوم.

وأضاف مدرب مصر في تصريحات عقب المباراة :"لم نضمن التأهل بعد، الفوز مجرد بداية، ولم نفكر في غانا والكاميرون".

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وتابع :"مالي منتخب قوي جدًا في ظل امتلاكه عناصر محترفة، الفريق المالي لم يكن عنيف معنا ، والقادم صعب".

واستطاع المنتخب المصري أن يتصدر ترتيب مجموعته مؤقتًا لحين نعرفة نتيجة مباراة الكاميرون وغانا المتواجدان في المجموعة.

جدير بالذكر أن أول ثلاث منتخبات مشاركة في البطولة الأفريقية سوف تصعد في أولمبياد طوكيو 2020.