مصطفى محمد: لن نحتفل إلا بعد التأهل إلى الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أكد مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الأوليمبي أن فريقه لن يحتفل بالفوز على مالي لأن هدفه أكبر من ذلك بكثير.
وفي تصريحات بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة قال مصطفى محمد :"لن نحتفل إلا بعد التأهل إلى أوليمبياد طوكيو".
وسجل مصطفى محمد هدف الفريق المصري الوحيد في الدقيقة 29 ليفوز على مالي بهدف نظيف في لقاء الافتتاح، ليقتنص جائزة رجل المباراة.
وأتم مصطفى :"المباراة كانت صعبة جداً، لكننا ندرس جميع المنتخبات جيداً، ونحترم كل المنافسين، ونأمل في تحقيق الفوز على الجميع هُنا".
وتلعب مصر أمام غانا يوم الاثنين المقبل في ثاني مباريات المجموعة، قبل أن تختم مرحلة المجموعات بمواجهة الكاميرون يوم الخميس المقبل.
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