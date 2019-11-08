الطريق إلى طوكيو.. مصر تفتتح مشوارها الأفريقي بفوز صعب على مالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق المنتخب المصري الأولميبي فوزًا ثمينًا على حساب نظيره المالي بهدف دون رد في افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ويتواجد المنتخب المصري على رأس المجموعة الأولى مع كل من الكاميرون ومالي وغانا، حيث من المقرر أن يواجه "الفراعنة" منتخب "البلاك ستارز" الإثنين.

هدف مصر الوحيد جاء عن طريق مصطفى محمد من زمن أحداث الشوط الأول وتحديدًا في الدقيقة 29.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة الثامنة من بداية المباراة كاد صلاح محسن يفتتح أهداف البطولة بالتسجيل في شباك مالي لكن حارس الفريق المالي يتصدى للكرة.

بعدها حاول بوباكر تراوري حاول تهديد مرمى مصر بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن تمر بجوار القائم في الدقيقة التاسعة.

وبعد مرور ربع ساعة من بداية المباراة أجرى شوقي غريب تبديل أول إضطراري بخروج ناصر ماهر للإصابة ليشارك بدلاً منه عمار حمدي.

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الدقيقة 23 كادت تشهد هدف أول لمصر بعد عرضية رائعة من عمار حمدي يحولها أحمد فتوح لرأسية رائعة لكن حارس مالي يتصدى للكرة.

وحاول أسامة جلال مدافع المنتخب المصري في الدقيقة 28 أن يزور شباك المنتخب المالي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر الكرة دون خطورة على مالي.

ومع حلول الدقيقة 29 أحرز مصطفى محمد مهاجم المنتخب المصري أن يسجل الهدف الأول في المباراة بعد عرضية من أحمد أبو الفتوح ليسجل أول أهداف "الفراعنة" والبطولة أيضًا.

المنتخب المالي في الدقيقة 38 كاد أن يسجل التعادل بعد رأسية رائعة من البلال توريه لكن تمر الكرة بجوار القائم لتظل النتيجة (1-0) لمصر.

وكاد المنتخب المالي مع بداية الشوط الثاني أن يسجل هدف التعادل لكن محمد صبحي حارس مصر يتألق ويبعد الكرة لترتد مرة أخرى لمهاجم مالي الذي يسدد كرة قوية ترتطم في القائم وتخرج.

وقبل نهاية المباراة بدقيقتين كاد لاعب وسط مالي تراوري أن يسجل التعادل بعد تسديدة قوية لكن محمد صبحي يتصدى للكرة على مرتين.

تشكيل مصر: محمد صبحي - أسامة جلال - أحمد رمضان "بيكهام"- محمد عبد السلام - أحمد أبو الفتوح - أكرم توفيق - ناصر ماهر - كريم العراقي - رمضان صبحي - صلاح محسن - مصطفى محمد.

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