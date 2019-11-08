أسامة جلال: قدمنا مباراة كبيرة أمام مالي ونستحق الفوز

تحدث أسامة جلال لاعب المنتخب الوطني الأولمبي عن الفوز على مالي في المباراة الافتتاحية ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة . 23 سنة . وقال جلال عقب اللقاء، أن المباراة كانت صعبة جدا امام خصم عنيد وقوي ولاعبين مميزين. خصم عنيد وقوي ولاعبين مميزين. وتابع أن المنتخب قدم مباراة كبيرة ونجح في الفوز بالنقاط الثلاث في بداية المشوار نحو الوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020

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