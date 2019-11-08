المنتخب الأوليمبي يتابع مباراة الكاميرون وغانا من الملعب

رفض شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي مغادرة استاد القاهرة الدولي بعد الفوز على مالي في مباراة افتتاح بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت23 سنة .
وحرص غريب وجهازه المعاون ولاعبي المنتخب على التواجد بملعب للقاهرة بعد نهاية مباراة مصرومالي لمتابعة مباراة غانا والكاميرون .
ويستعد المنتخب المصري لمواجهة غانا في الجولة القادمة بامم أفريقيا تحت 23 سنة .
وفاز الفراعنة الصغار علي مالي بهدف نظيف في المباراة الافتتاحية سجله مصطفي محمد .
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