عمر صلاح يشيد بأداء محمد صبحي في مباراة مصر ومالي

أشاد عمر صلاح حارس مرمي منتخب مصر الأوليمبي بتألق زميله محمد صبحي خلال مواجهة مالي في افتتاح مباريات كأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ عام المقامة حاليًا فى مصر والمؤهلة لاولمبياد طوكيو ٢٠٢٢. تحت ٢٣ عام المقامة حاليًا فى مصر والمؤهلة لاولمبياد طوكيو ٢٠٢٢. وقال صلاح: "تعاهدنا داخل المنتخب على تحقيق طموحات الجماهير والصعود للاولمبياد، بغض النظر عن الاساسي أو البديل". منتخب مصر حقق الفوز فى اولي مبارياته علي حساب مالي بهدف دون رد سجله مصطفي محمد.

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