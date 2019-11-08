مدافع المنتخب الأولمبي: حققنا المطلوب أمام مالي رغم الإصابات

أعرب محمود الجزار مدافع المنتخب المصري الأوليمبي، عن سعادته بتحقيق الفوز على المنتخب المالي في المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا فى مصر حتي ٢٢ من الشهر الجارى . حاليًا فى مصر حتي ٢٢ من الشهر الجارى . وقال الجزار: "المباراة صعبة، حققنا المطلوب ونجحنا في حصد الثلاث نقاط، خصوصا في ظل الاصابات التي تعرض لها لاعبو المنتخب". في حصد الثلاث نقاط، خصوصا في ظل الاصابات التي تعرض لها لاعبو المنتخب". منتخب مصر كان قد تفوق علي منتخب مالى في لقاء الافتتاح بهدف دون رد سجله مصطفي محمد.

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