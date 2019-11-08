شوقي غريب: الفوز على مالي أول الطريق إلى المربع الذهبي

شدد شوقي غريب مدرب المنتخب المصري الأولمبي على أن الثلاث نقاط التي حققها الفراعنة اليوم بالفوز على مالي تعتبر أول خطوة للوصول إلى المربع الذهبي لبطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة . وأشار مدرب الفراعنة إلى أن منتخب مالي يمتلك لاعبين مميزين ومدرب محنك لذا كنا حريصين على 3 أشياء بداية من الافتتاح المبهر ثانيا الأداء ثالثا الفوز بالنقاط الثلاث . لذا كنا حريصين على 3 أشياء بداية من الافتتاح المبهر ثانيا الأداء ثالثا الفوز بالنقاط الثلاث . وقال غريب ان المباريات الافتتاحية تكون متوترة بجانب الشد العصبي للاعبين ولذا يؤثر ذلك على أدائهما لذا استبدلت مصطفى محمد بتعليمات من الطبيب بعد تأكيده تعرضه لإصابة وخوفا من خسارته في المباريات المقبلة . مصطفى محمد بتعليمات من الطبيب بعد تأكيده تعرضه لإصابة وخوفا من خسارته في المباريات المقبلة . وأشار مدرب الفراعنة الصغار ، لدينا عناصر مؤثرة جدا في الفريق وبمراكز حساسة مثل ناصر ماهر ومحمد محمود وطاهر طاهر وغيابهم يكون مؤثرا، وكنت اتمني استمرار ناصر ماهر لانه لاعب كبير ومهم، واتمني ان تكون اصابته بسيطة ويعود في المباراة القادمة.

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