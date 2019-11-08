أكد فانيري ديارا المدير الفني لمنتخب مالي الأوليمبي على ثقته في لاعبيه رغم الخسارة من مصر بهدف دون رد في افتتاح امم افريقيا تحت ٢٣ عاما باستاد القاهرة .
وقال ديارا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "اشكر المصريين في البداية على حفاوة الاستقبال، ومباراة اليومكانت صعبة وهامة وحاولنا الفوز لكننا خسرنا النقاط الثلاث، لكن حظوظنا لازالت قائمة".
وتابع: "حضرنا الى القاهرة بطموحات كبيرة رغم الظروف الصعبة التى عانينا منها، وهناك لاعبون وصولوا اليوم ولذلك لم يظهروا بشكل جيد ونتمنىان يظهروا بشكل مميز في المباريات المقبلة."
واضاف: "خسرنا مباراة ولم نخسر البطولة وافكر من الان في تحفيز اللاعبين ونعلم من البداية ان المباراة لن تكون سهلة امام اصحاب الملعب."
وتابع: "باريس سان جيرمان لم يرغب في حضور موسى سيساكو ولذلك خضنا المباراة بدونه وكذلك سنكمل باقي البطولة واثق في المجموعة المتواجدة معي وقدتهم على رقع اسم المنتخب المالي."
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب منتخب مالي: حضرنا إلى القاهرة بطموح كبير وحظوظنا قائمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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