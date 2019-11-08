عمرو الجنايني : المنتخب الأوليمبي أكمل فرحة افتتاح أمم افريقيا

أثني عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة على فوز منتخب مصر الأوليمبي على مالي في ضربة البداية لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة واكمل فرحة الافتتاخ العالمي للبطولة وأن البطولة قدمت صورة رائعة عن مصر.
كما توجه مسئولو اتحاد الكرة واعضاء المجلس احمد عبدالله و محمد فضل وجمال محمد علي بالشكر لبريزنتيشن برئاسة النبراوي والعاملين بالشركة والمجهودات للعاملين بها طوال ال24 ساعة علي مدار اليوم.
كما وجه مسئولو الكاف الشكر لبريزنتيشن علي حسن التنظيم سواء في الملعب أو في المقصورة الرئيسية والأماكن المخصصة للحضور.
ونال حفل الافتتاح اعجاب جميع المتابعين له سواء من الاتحاد الافريقي او
ونظمت شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي حفل الافتتاح بالتعاون مع شركة بروموفيجن ،وظهر الانسجام والتعاون الواضح بين ادارة الجانبين بالتنسيق مع مديري ادارة العمليات في شركة بريزنتيشن ا حمد عباده و احمد رفاعي.
واعادت مصر من جديد للاذهان بعد نجاح افتتاح بطولة امم افريقيا للشباب، نجاحها منقطع النظير في افتتاح بطولة اممافريقيا للكبار التي استضافتها مصر العام الجاري.
ويعود نظام تذكرتي للعمل في بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، ،حيث يتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة، وذلك بعد النجاح الكبير لنظام تذكرتي في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر العام الجاري.
وتضم بطولة أمم افريقيا تحت ٢٣ سنة في النسخة الحالية أقوى فرق القارة السمراء مقسمة على مجموعتين، حيث يقع منتخبنا الوطني فى المجموعة الأولى، وبدأ مواجهاته أمام مالي اليوم، ثم غانا يوم 11 و الكاميرون يوم 14 ، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التى تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.إشادات واسعة بحفل افتتاح بطولة امم افريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة ،التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل.
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