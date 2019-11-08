مدرب منتخب مالي: خسرنا ٣ نقاط لكن لم نفقد الأمل في التأهل

أبدى فاجنيري ديارا المدير الفني لمنتخب مالي الأولمبي حزنه بالخسارة أمام منتخب مصر في افتتاح بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة .

وقال مدرب مالي في المؤتمر الصحفي عقب

المباراة : أدينا مباراة قوية وكنا متميزون أمام فريق قوي ".

وأضاف: " بعض اللاعبين وصلوا مصر في نفس اليوم وهذا أثر

سلبًا علينا في المباراة ".

واختتم: "متفائل في المباراتين المقبلتين بعد تجاوز الصعوبات التي عانينا منها في البداية ".

وفاز منتخب مصر بهدف نطيف سجلة المهاجم مصطفى محمد في مباراة شهدت الكثير من الإثارة والندية وإهدار العداد من الفرص .