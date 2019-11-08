شوقي غريب بعد فوز المنتخب الأولمبي على مالي: القادم أصعب

عبر شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن سعادته بالفوز على مالي في مباراة افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة بملعب استاد القاهرة الدولي .

وقال غريب: "أوجه التحية لمدرب مالي حققوا انجازات كبيرة منها برونزية كاس العالم ،

المباراة كانت قوية وغلب عليها الطابع التكتيكي ".

وأضاف: " نجاول التغيير من طريقة لعبنا بناء على قوة المنافس وقمنا بمشاهدة مباراة مالي والمغرب أكتر من 7 مرات ".

وأكمل: " مباريات الافتتاح دايما ما تكون صعبة على الدولة المنظمة ولكن نجحنا في تخطي عقبة مالي ، أشكر لاعبي مالي على عدم العنف مع لاعبتنا والقادم سيكون أصعب بكثير ".

واختتم مدرب المنتخب المصري : " حصدنا 3 نقاط مهمة في بداية مشوارنا والفرق الثمانية مرشحة للصعود إلى الأولمبياد، هدفنا الصعود للاوليمبياد والقادم أصعب ".