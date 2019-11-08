حقق فريق إتحاد جدة فوزا ثقيلا على نظيره فريق الرياض بنتيجة ٤_٠ فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد الملك عبدالله الدولي، وذلكفي إطار منافسات دور ال٦٤ من كأس خادم الحرمين الشريفين.
أفتتح أهداف اللقاء لاعب رومارينهو فى الدقيقة ١٩ من الشوط الاول.
ليضعف النتيجة رومارينهو فى الدقيقتين ٤٩، ٦٤ من بداية الشوط الثاني من المباراة.
في الدقيقة ٧٤ أحرز اميليانو فيكيو معلنا عن هدف الاتحاد الرابع.
بهذة النتيجة يتأهل نادي الاتحاد إلي دور ال ٣٢ من كأس خادم الحرمين الشريفين.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد جدة يكتسح الرياض برباعية ويتأهل لدور الـ ٣٢ لكأس خادم الحرمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.