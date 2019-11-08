اتحاد جدة يكتسح الرياض برباعية ويتأهل لدور الـ ٣٢ لكأس خادم الحرمين

حقق فريق إتحاد جدة فوزا ثقيلا على نظيره فريق الرياض بنتيجة ٤_٠ فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد الملك عبدالله الدولي، وذلك

في إطار منافسات دور ال٦٤ من كأس خادم الحرمين الشريفين.أفتتح أهداف اللقاء لاعب رومارينهو فى الدقيقة ١٩ من الشوط الاول.ليضعف النتيجة رومارينهو فى الدقيقتين ٤٩، ٦٤ من بداية الشوط الثاني من المباراة.في الدقيقة ٧٤ أحرز اميليانو فيكيو معلنا عن هدف الاتحاد الرابع.بهذة النتيجة يتأهل نادي الاتحاد إلي دور ال ٣٢ من كأس خادم الحرمين الشريفين.