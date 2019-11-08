أهداف الاتحاد والرياض في كأس خادم الحرمين الشريفين

استقبل اتحاد جدة فريق الرياض على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة ) في مباريات اليوم الجمعة 8-11-2019 ضمن دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وهزمه بنتيجة عريضة قوامها 4 أهداف دون رد، تحت قيادة مدربه الهولندي الجديد هينك تين كات.

وتفوق اتحاد جدة بهدف نظيف في الشوط الأول سجله البرازيلي رومارينيو من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بالقدم اليمنى.

وعاد رومارينيو خلال الشوط الثاني ليسجل ثنائية صعب بهما المأمورية على الرياض وسهل على الفريق الأكثر شعبية في الدوري السعودي هذا الموسم، والملقب بـ “النمور”، قطع ورقة الترشح إلى دور ال32.

واستطاع فيكيو تسجيل الهدف الرابع لاتحاد جدة من صناعة جميلة من اللاعب الصربي ألكسندر بيرجوفيتش.

وتستكمل مباريات نفس المرحلة من البطولة يوم غد السبت 9-11-2019 بثلاث مواجهات من بينهم مواجهة بين عفيف والنصر على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

أهداف الاتحاد والرياض اليوم

الهدف الأول لاتحاد جدة “رومارينيو” في الدقيقة 20

Advertisements

الهدف الثاني لاتحاد جدة “رومارينيو” في الدقيقة 49

الهدف الثالث لاتحاد جدة “رومارينيو” – هاتريك –

الهدف الرابع لاتحاد جدة “فيكيو”

الأهداف من القناة الرياضية السعودية