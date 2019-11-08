نتيجة مباراة شباب الأردن والشباب السعودي فى البطولة العربية 2019-2020

خرج نادي شباب الأردن من البطولة العربية للأندية مساء اليوم الجمعة 8-11-2019 على يد نادي الشباب السعودي بعد التعرض للتعادل 1/1 فى إياب دور الـ16 من البطولة المسماه بكأس محمد السادس للأندية الأبطال العربية.

وأقيمت المباراة في الأردن على ملعب “الملك عبدالله الثاني” فى تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة, الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، وشهدت تقدم شباب الأردن بهدف، لكن الجزائري جمال بن لعمري قتل أحلامهم بهدف في توقيت صعب لصالح الشباب ليتأهل الشباب بفضل هذا الهدف.

وكان الشباب السعودي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب على شباب الأردن بهدف قاتل سجله حسن معاذ بالدقيقة “89”، وهو ما تكرر تقريبًا في مباراة اليوم.

وأحرز هدف شباب الأردن اللاعب زيد أبو عابد قبل نهاية المباراة ب12 دقيقة، إلا أن الفرحة لم تدم بعد تسجيل النجم الجزائري جمال بن لعمري لهدف التعادل في الدقيقة 87.

وبهذه النتيجة يتأهل الشباب السعودي إلى الدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية (كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال) بعد تعادله الإيجابي 1/1 على ملعب الملك عبد الله الثاني في العاصمة الأردنية “عمان” في مباراة إياب دور الـ 16 أمام شباب الأردن.

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وكان يسعي الجهاز الفني لشباب الأردن بقيادة المدرب محمود الحديد الي تحقيق الفوز علي الشباب السعودي على ملعبه والتأهل الي الدور التالي.

وقد غاب عن شباب الأردن في مباراة الشباب السعودي اليوم اللاعبين خالد عصام ومحمد الرازم لحصول كل منهما على إنذارين.

وفى المقابل سعي المدير الفني للشباب السعودي الأرجنتيني “خورخي ألميرون” الي تحقيق الفوز اليوم او الخروج بالتعادل الذي يضمن له التأهل ساعياً لحجز بطاقة التأهل من الأردن.

وإليكم جدول آخر 5 لقاءات لنادي شباب الأردن فى جميع المسابقات:

التاريخ المسابقة النتيجة 3/5/2019 الدوري الاردني (الجولة21) شباب الاردن 0-4 الجزيرة 8/5/2019 الدوري الاردني (الجولة22) العقبة 1-1 شباب الاردن 29/8/2019 البطولة العربية (دور32) شباب الاردن 2-1 النجم الساحلي التونسي 24/9/2019 البطولة العربية (دوري32) النجسم الساحلي التونسي 0-1 شباب الاردن 28/10/2019 البطولة العربية (دور16) الشباب السعودي 1-0 شباب الاردن

وجدول آخر 5 لقاءات لنادي شباب السعودية فى جميع المسابقات: