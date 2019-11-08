مصر – مالي | معلق بي إن سبورتس يسأل: “أين جمهور مصر الحقيقي”؟

وجه المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي” بعض التساؤلات إلى المسؤولين عن كرة القدم المصرية، بخصوص غياب الجمهور الحقيقي عن مدرجات ستاد القاهرة الدولي خلال تعليقه على أهم مباريات اليوم الجمعة 8-11-2019 بين مصر ومالي في افتتاح كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وفازت مصر على المالي بصعوبة كبيرة في حضور حوالي 15 إلى 20 ألف متفرج فقط، بهدف وحيد سجله مهاجم نادي الزمالك “مصطفى محمد” برأسية نموذجية بعد عرضية أبو الفتوح.

وافتقد المنتخب المصري للمؤازرة الجماهيرية الحقيقية على مدار الـ 90 دقيقة، حيث غلب طابع العائلات على المدرجات.

وقال علي محمد علي “أين ذهب الجمهور الحقيقي لكرة القدم المصرية؟ هذه فرصة مميزة لعودة الجمهور مرة أخرى، وإثبات أهميته أمام الجميع”.

وأضاف “المدرجات لا يوجد فيها سوى الأطفال والعائلات، هذا شيء جميل، ولكنك تحتاج لتواجد الجمهور الحقيقي الذي يهتف ويشجع طوال الـ 90 دقيقة جنبًا إلى جنب هذا النوع من الجمهور الهاديء الذي لا يستطيع التشجيع”.