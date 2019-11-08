الهلال – أوراوا | ميدو: أخاف على الهلال من شيء واحد فقط!

وجه نجم نادي أياكس أمستردام وتوتنهام السابق “أحمد حسام ميدو” بعض التحذيرات إلى لاعبي نادي الهلال السعودي، في حديث خص به القناة الإخبارية السعودية اليوم الجمعة 8-11-2019، قبل ساعات قليلة من المباراة المرتقبة بين الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

ميدو الذي درب نادي الوحدة السعودي في النصف الثاني من الموسم الماضي، ويدرب حاليًا نادي مصر المقاصة، حذر الهلال من السرعات العالية التي يتمتع بها فريق أوراوا ريد الياباني، وإلا قد يواجه نفس سيناريو مباراة إياب نصف النهائي عندما خسر من السد القطري.

وقال ميدو للقناة الإخبارية السعودية “المباراة ليست بالسهلة، مواجهة صعبة جدًا. يجب أن تكون أحداث نصف نهائي دوري الأبطال أمام السد القطري درس لكل لاعب من لاعبي الهلال”.

Advertisements

وأضاف “إذا تكررت نفس الأخطاء الدفاعية التي اُرتكبت من قبل أمام الفريق الياباني، سيواجه الهلال مشكلة حقيقية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، حيث يتمتع أوراوا بسرعات عالية ومهارات فردية، وهذا أكثر ما أخاف على الهلال منه”.

وواصل “أتمني التوفيق للهلال في مباراة الغد، يستطيع أن يكون بطلاً لآسيا هذا العام، لامتلاكه الكثير من اللاعبين الكبار مع مدير فني مميز، وأظن أن زيادة عدد اللاعبين الأجانب في قوائم الأندية السعودية ساعد الهلال على التقدم نحو نهائي دوري الأبطال هذا الموسم، وإن كان القرار ظلم اللاعب المحلي، لكنه ارتقى بمستوى الدوري السعودي”.

وأنهى بقوله “اليوم يوجد في كل فريق سعودي من 4 إلى 5 لاعبين أجانب على أعلى مستوى، وهذا أحدث طفرة، ويعجبني بافتيمبي جوميس لاعب الهلال، مهاجم جبار وشرس، وعندهم لاعبين مميزين في كل الخطوط، وهو كفريق يُجيد قراءة المنافس ويستطيع تغيير خطته خلال سير اللعب بتنوع تكتيكي رائع”.