الهلال – أوراوا | القناة الإخبارية السعودية تصدم جمهور الموج الأزرق

أكدت القناة الإخبارية السعودية خلال النشرة الرياضية التي أذيعت مساء اليوم الجمعة، نفاد تذاكر مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا ريد الياباني المقرر لها، مساء يوم غد السبت، على ملعب جامعة الملك سعود الذي يتسع لـ 25 ألف متفرج، وذلك بعد خمس دقائق فقط من طرح التذاكر على موقع الشركة الراعية.

وتسلل إلى جمهور نادي الهلال تخوف كبير بتسريب عدد هائل من التذاكر إلى السوق السوداء، لبيعها بأضعاف مضعفة، ما قد يؤثر على المؤازرة الجماهيرية في هذه المباراة الصعبة على الفريق.

وقالت القناة الإخبارية السعودية “تذاكر مواجهة الهلال وأوراوا نفدت بشكل كامل بعد 5 دقائق فقط من طرحها على موقع شركة صلة المختصة بتسويق وبيع تذاكر المباراة المرتقبة”.

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وأضاف بيان القناة ذاتها “أعلنت شركة صلة طرحها لبيع تذاكر النهائي القاري على سبع فئات، حيث تبدأ من 5000 ريال سعودي في فئة البلاتنيوم بلاس، وحتى 50 ريالاً سعوديًا للمدرجات الواقعة خلف المرميين”.

في سياق متصل، أكد مصدر مسؤول داخل نادي الهلال في تصريحات انتشرت عبر موقع تويتر هذا المساء “سيطرنا على السوق السوداء استنادًا على المادة الخامسة من الشروط والأحكام بموقع التذاكر، والآن بدأنا مخاطبات مع شركة صلة لإلغاء التذاكر المعروضة في السوق السوداء”.

يذكر أن ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب” يتسع لنحو 25 ألف متفرج، وتحتوي الدرجتين الثانية والثالثة قرابة 22 ألف مقعد، فيما يبلغ عدد مقاعد الدرجة الأولى 2000 مقعد، إضافة إلى مقاعد كبار الشخصيات والإعلاميين وذوي الاحتياجات الخاصة.