الهلال – أوراوا | عبد الله المعيوف يتحدى اليابانيين بهذا السلاح

كشف الحارس الدولي السعودي “عبد الله المعيوف” عن تحدي الهلال لممثل اليابان “أوراوا ريد دياموندز” في المباراة النهائية من دوري أبطال آسيا بسلاح الحماس والقتالية للظهور بصورة تليق بتاريخ الموج الأزرق، ولرد الاعتبار من هزيمة عام 2017.

وخسر الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا 2017 أمام أوراوا بنتيجة 1/2، ويسعى لرد الصاع صاعين بدءًا من مباراة الذهاب المقرر لها يوم غد السبت 9-11-2019 على ملعب محيط الرعب.

وتواجد عبد الله المعيوف في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة اليوم الجمعة، وقال في بداية حديثه “نريد أن نظهر بصورة تُشرف كرة القدم السعودية، ونحقق نتيجة إيجابية غدًا”.

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وأضاف “نستعد لهذه المباراة منذ وقت مُبكر. سندخل اللقاء مُتسلحين بالحماس والثقة في مواجهة أوراوا يوم غد، ونأمل في أن نظهر بالشكل الذي يليق في الهلال وجمهوره. الأخطاء الدفاعية التي حدثت الفترة الماضية واردة، هي مُجرد تفاصيل صغيرة في كرة القدم وسنعمل على تفاديها خلال الفترة المقبل”.

وختم المعيوف في الحديث الذي نقلته القناة الرياضية السعودية “نستهدف تحقيق نتيجة إيجابية وأن نكون عند حسن ظن الجميع. هذا ثالث نهائي للهلال خلال السنوات الخمس الأخيرة، ويجب أن نحقق اللقب هذه المرة، نحن متحمسون للمواجهة ومتأكدين من دعم كبير سنجده من جماهيرنا”.

وكان الهلال بلغ نهائي دوري أبطال آسيا بعد ليلة صعبة أمام السد القطري في مباراة إياب الدور نصف النهائي، حيث فشل في الاستفادة من فوزه العريض بمباراة الذهاب في الدوحة بنتيجة 4/1، وخسر بنتيجة 4/2 على ملعب محيط الرعب في الإياب، ليظل جمهوره ولاعبيه على أعصابهم حتى الدقيقة الأخيرة من اللقاء.