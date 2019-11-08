رياضة | فالفيردي يكشف حقيقة خلاف ميسي مع جريزمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يكشف حقيقة خلاف ميسي مع جريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني حقيقة خلاف ميسي مع جريزمان في الفترة الماضية بحسب ما تم نشره في وسائل الإعلام.

وقال فالفيردي في تصريحاته اليوم: هناك الكثير من الحديث عن علاقة ميسي وجريزمان ولكن الأمور أبسط من ذلك، أؤكد أن الأمور بيسطة وليست كما تبدو للبعض.

وعن الراحلين عن الفريق قال: يمكن أن يغادر بعض اللاعبين في السوق القادم فانا لست في رأس كل لاعب، ولكن قد يرحل البعض عن الفريق.

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واضاف فالفيردي: نحن في حاجة للفوز جئنا من خسارة ضد ليفانتي ، ويجب علينا إستئناف مسار حصد النقاط لاننا نعرف بالفعل ما تعنيه الخسارة في هذا النادي، سلتافيغو في موقف صعب وغير طبيعي أنا متأكد من أنه سيخرج من هناك لأنه فريق رائع، ولكن نحن في حاجة لإضافات النقاط بعد خسارتنا ضد ليفانتي

وعن خوض لقاء الكلاسكيو في الظهر قال: لا أفهم لماذا يريدون لعب مباراة الكلاسيكو الظهر من يوم الاربعاء، لن يكون ذلك جيداً للجماهير ، من الجيد أن يرى العالم المباراة في وقت جيد ولكن هناك اشخاص هنا ايضاً.

وعن صافرات الاستهجان قال: يجب علينا تقبل الامور كما هيّ لانه لو فزنا ولعبنا بشكل أفضل فـ كان سيكون هناك هدوء ولهذا يجب علينا تقبل اي شيء