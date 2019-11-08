رياضة | جولة رابعة منتظرة بمنافسات القسم الثالث بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولة رابعة منتظرة بمنافسات القسم الثالث بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هيثم حبيب

تنطلق فى الثانية والنصف من عصر السبت، مباريات الجولة الرابعة بالمجموعة التاسعة "الدقهلية" حيث تقام ٧ مباريات.

أصحاب الصدارة فريق شيكو يحل ضيفا ثقيلا على فريق ميجاسبورت والذى يسعى لإيقاف نزيف النقاط بعدما فشل الفريق فى إحراز أى فوز فى مبارياته حتى الأن.

بنى عبيد والذى يشارك شيكو فى صدارة المجموعة بنفس الرصيد "٩ نقاط" يسعى لتخطى عقبة شربين الذى يسعى لإيقاف إنطلاقة ضيفه والإقتراب من الصدارة.

شباب الأمير يسعى لتحقيق فوزه الثانى حينما يستضيف شبان بدواى الطامح فى إستعادة بريقه بذكريات الموسم الماضى بعدما كان قريبا للتأهل للقسم الثانى من بوابة الترقى قبل أن يخسر بطاقة الصعود فى الجولة الأخيرة أمام دكرنس.

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عمال المنصورة يسعى لحصد ثلاثة نقاط تعيده للمنافسة حينما يستضيف بلقاس فى أول مباراة للفريق عقب رحيل مديره الفنى محمد سليمان وإعتذاره لظروفه خاصة عن إستكمال مهمته.

كهرباء طلخا لن تكون مهمته سهلة حينما يستضيف نبروه والذى يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية فيما يسعى المنزلة لتجاوز أحزانه بعد سلسلة من الهزائم دفعت بالفريق للمركز الأخير بالمجموعة وتغيير الجهاز الفنى للفريق حيث يستضيف السنبلاوين الساعى لتحقيق الفوز الأول بعد تعادلين حققهما حتى الأن.

المطرية يخوض أولى مبارياته تحت قيادة مديره الفنى الجديد حربى سالم عندما يستضيف مياه الدقهلية الغائب عن المشاركة بالجولة الماضية "باى".

ترتيب المجموعه التاسعه بعد نهاية الجولة الثالثة :

1- شيكو 9 نقاط (+4)

2-بني عبيد 9 نقاط (+3)

3-بلقاس 7 نقاط

4-نبروه. 7 نقاط

5-شربين. 6 نقاط

6-بدواي. 5 نقاط

7-الامير. 3 نقاط

8-عمال المنصورة 2 نقاط

9-السنبلاوين. 2 نقاط

10-ميجا 2 نقاط

11-مياه الدقهلية 2 نقاط

12-المطرية 1 نقاط

13-منية سمنود 1 نقاط

14-كهرباء طلخا 0 نقاط

15-المنزلة 0 نقاط