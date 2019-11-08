رياضة | مفاجأت كتالونية.. برشلونة يُجهز عرضًا كبيرًا لضم "السفاح"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأت كتالونية.. برشلونة يُجهز عرضًا كبيرًا لضم "السفاح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي برشلونة الاسباني برئاسة جوسيب بارتوميو لضم مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات القادمة، لتدعيم هجوم الفريق الكتالوني، في ظل تقدم سن الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم الفريق، وتعرضه لإصابات متكررة في الفترة الأخيرة.

ويراقب نادي برشلونة الاسباني بعض المهاجمين للتعاقد مع أحدهما لقيادة هجوم الفريق الكتالوني في الفترة القادمة.

وذكرت صحيفة "دون بالون" الاسبانية أن نادي برشلونة يهتم بالتعاقد مع تيمو فيرنر مهاجم نادي لايبزيج الألماني خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تألق المهاجم الشاب رفقة فريقه الألماني بالموسم الحالي، وتقديمه عروضا طيبة رفقة الفريق سواء في الدوري الألماني أو دوري أبطال أوروبا.

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تيمو فيرنر من مواليد 6 مارس لعام 1996 (23 عامًا)، مثل جميع الفئات السنية لمنتخب ألمانيا، وشارك مع منتخب المانشافت في بطولة كأس القارات عام 2017، وحصل على جائزة الحذاء الذهبي في البطولة.

وشارك "فيرنر" في 16 مباراة مع لايبزيج الألماني في مختلف البطولات بالموسم الحالي، ونجح في تسجيل 13 هدفًا، كما صنع 6 أهداف، مما لفت إليه أنظار كبار أندية أوروبا وفي مقدمتهم برشلونة والذي يرغب في الحصول على خدمات اللاعب الفترة القادمة.

وأكدت تقارير صحفية أن "فيرنر" ليس المهاجم الوحيد الموجود علي رادار نادي برشلونة للتعاقد معه في الفترة القادمة، ولكن يراقب الفريق الكتالوني بعض المهاجمين الآخرين لضم الأفضل وأبرز هؤلاء اللاعبين، إيريك هلاند مهاجم سالزبورج النمساوي، والجابوني أوباميانج مهاجم أرسنال الإنجليزي.

ومن المنتظر أن يتحرك نادي برشلونة نحو الدخول في مفاوضات مع المهاجمين المرشحين للإنضمام لصفوف الفريق، وذلك تمهيدًا لحسم التعاقد مع أحدهم لقيادة هجوم البرسا سواء خلال فترة الانتقالات الشتوية أو الصيف المقبل.