رياضة | الجزيرة يخطف تعادلا قاتلا من برج العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزيرة يخطف تعادلا قاتلا من برج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف نادي الجزيرة تعادلا ثمينا أمام برج العرب في اللحظات الأخيرة لينتهي اللقاء 2/2 في المباراة التي أقيمت الجمعة، بين الفريقين في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة عشر من مجموعة مطروح بالقسم الثالث.

شهدت المباراة ندية بين الفريقين، واندفع فريق برج العرب هجوميًا من الدقيقة الأولى، حيث نجح نجح اللاعبين في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثانية عن طريق هاني مصطفي، بعد الهدف حاول لاعبو الجزيرة في إدراك التعادل وبالفعل نجحوا في تسجيل التعادل عن طريق محمد السيسي.

بعد ذلك عاد فريق برج العرب إلى السيطرة مرة أخرى، وسجلوا الهدف الثاني عن طريق نفس اللاعب هاني مصطفي، وقبل نهاية المباراة عادل الجزيرة النتيجة وسجل اللاعبون الهدف الثاني عن طريق محمد نور ، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وبذلك يصبح رصيد الجزيرة أربع نقاط، بينما رصيد برج العرب نقطة وحيدة.

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يشار إلى أن مباريات الجولة الثانية بدأت أمس الخميس، بمباراة هلال الضبعة وشباب الحمام، ونجح الهلال بقيادة كرم مرسي في تحقيق الفوز بهدفين دون رد، ليلحق الخسارة الأولى بالحمام والفوز الأول له بعد التعادل في الجولة الأولى مع شباب الضبعة.

وتستكمل باقي مباريات الجولة السبت بمباراتين يستضيف في المباراة الأولي فريق الشرطة الذي نال خسارة من فريق الجزيرة في الجولة الأولي فريق المصري السلومي الذي حقق الفوز في الجولة الأولي علي حساب فريق مطروح، ويستضيف في المباراة الثانية فريق مطروح الذي تلقي هزيمة في المباراة الأولي من المصري السلومي فريق شباب الضبعة الذي تعادل في الجولة الأولي مع فريق الهلال في مباراة مثيرة

ترتيب المجموعة الرابعة عشر :

1- الهلال 4 نقاط

2- الجزيرة 4 نقاط

3- المصري 3 نقاط

4- الحرية 3 نقاط

5- شباب الضبعة نقطة

6- برج العرب نقطة

7- مطروح صفر

8- الشرطة صفر

9- م.شباب الحمام صفر