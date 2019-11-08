رياضة | بعد افتتاح أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.. برزنتيشن وتذكرتي شركاء النجاح في تنظيم الأحداث الرياضية الكبري بمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد افتتاح أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.. برزنتيشن وتذكرتي شركاء النجاح في تنظيم الأحداث الرياضية الكبري بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبهرت مصر العالم، مساء اليوم الجمعة، بعد تنظيم حفلًا اسطوريًا في افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، والتي تستضيف منافساتها خلال الفترة من 8 وحتي 22 نوفمبر علي ملاعب القاهرة الدولي والسلام، بمشاركة 8 منتخبات إفريقية يتأهل 3 منتخبات منهم مباشرة إلي دورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020).

برزنتيشن تنظم حفلًا مبهرًا في افتتاح أمم إفريقيا

أصبحت شركة برزنتيشن جزءًا أصيلًا من أي نجاح تنظيمي تحققه مصر في الأحداث الرياضية الكبري خلال السنوات الأخيرة، حيث ساهمت الشركة في خروج حفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا بشكل مبهر للعالم أجمع، حيث شهد الحفل عدة فقرات فنية وغنائية متنوعة، أبرزها فقرة غنائية لفرقة "شارموفرز" بمعاونة المطربة المميزة "نسمة محجوب"، بالإضافة لبعض الفقرات الفنية الأخرى والتي نالت إعجاب الجميع.

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"تذكرتي" تستكمل مشوار النجاح مع الكرة المصرية

استكملت شركة تذكرتي مشوار النجاح مع الكرة المصرية والتي بدأته في بطولة أمم إفريقيا 2019 للكبار، وساهمت في تسهيل دخول الجماهير لمباراة افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والتي جمعت بين مصر ومالي اليوم، وكانت الشركة أعلنت عن خطوات حضور مباريات البطولة عبر موقعها الالكتروني، وأكدت أن الدخول سيكون من خلال "بطاقة المشجع" وأن حجز التذاكر سيكون من خلال تطبيق الشركة مما ساعد في تنظيم الحضور الجماهيري.

منتخب مصر يُسقط مالي بهدف "البلدوزر"

نجح منتخب مصر في تحقيق فوزًا ثمينًا في افتتاح بطولة أمم إفريقيا علي حساب منتخب مالي بالفوز عليه بهدف دون رد سجله مصطفي محمد مهاجم الزمالك، ليقتنص الفراعنة أول 3 نقاط في المجموعة التي تضم معهما ايضا الكاميرون وغانا.